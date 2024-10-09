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08:28, 9 октября 2024Экономика

Россияне рассказали о своих корпоративных пенсиях

Россияне в основном хотели бы получать корпоративные пенсии не менее 40 тыс. руб

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Почти половина (45 процентов) опрошенных россиян, участвующих в соответствующих программах по месту работы, хотели бы получать корпоративную пенсию в размере более 50 тысяч рублей, еще 23 процента респондентов рассчитывают на выплату в 40-50 тысяч. Об этом со ссылкой на исследование «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру», пишет РБК.

По результатам опроса 3,5 тысячи граждан из всех регионов страны выяснилось, что только у 8 процентов его участников на работе есть пенсионная программа, а из тех, у кого есть возможность к ней подключиться, согласились участвовать 48 процентов. При этом чаще всего о наличии корпоративной пенсии рассказывают сотрудники финансовой сферы (24 процента), отралси транспорта и логистики (18 процентов), а также работающие в образовании и науке (13 процентов).

Авторы исследования отмечают, что по сравнению с 2023 годом россияне в целом повысили свои ожидания по поводу корпоративных пенсий. Сейчас на такие выплаты в размере более 30 тысяч рублей рассчитывают 85 процентов опрошенных, в то время как год назад такой показатель составил 62 процента.

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      Дмитрий Воронин
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