Российский фигурист ответил на вопрос о смене гражданства

Фигурист Дарио Чиризано заявил, что не откажется от российского гражданства

Выступающий в танцах на льду российский фигурист Дарио Чиризано ответил на вопрос о смене гражданства. Его слова приводит Sport24.

Чиризано, имеющий также итальянский паспорт, заявил, что не откажется от российского гражданства. «Конечно, иметь два паспорта — определенное удобство, которое позволяет посещать другие страны (конечно, не все) не думая о том, что тебе нужна виза. Но в конце концов все решаемо», — поделился он.

В 2023 году Чиризано пробовал встать в пару с чешкой Денисой Цимловой. Однако исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказал ему в переходе в другую сборную. После этого он вернулся в Россию и начал выступать с Елизаветой Пасечник.

Чиризано — чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года и победитель первенства России 2022 года. Медали были завоеваны в паре с Ириной Хаврониной.