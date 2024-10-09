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22:50, 9 октября 2024Мир

В США заявили о разрушении украинского фронта

Экс-сотрудник Пентагона: операция России в Угледаре привела к разрушению фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Посмотрите на российские операции в Угледаре, и под Харьковом — весь украинский фронт рушится», — заявил Макгрегор.

По его словам, остается не так много преград для армии России для того, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев. При этом экс-сотрудник Пентагона подчеркнул, что многие страны Восточной Европы не хотят оказаться втянутыми в войну с Россией, поэтому перестают поддерживать власти Украины.

«Результат уже предрешен. Украина проиграла», — заключил Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли большую часть систем пусковых установок HIMARS, поставленных США. Он также добавил, что Киев лишается оборонительного потенциала и украинская армия разваливается на нескольких участках фронта.

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      Марина Совина
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