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13:52, 9 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об операции российских войск по захвату группировки ВСУ в Торецке

Кимаковский: российские войска проводят охват группировки ВСУ в Торецке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска проводят охват группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке с северной стороны. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Идет охват Торецка с севера вдоль железной дороги», — сказал он.

Кимаковский добавил, что внутри города идут штурмовые действия.

Ранее стало известно об оттягивании украинских войск к западной окраине Торецка. Также сообщалось, что в центральной части города российскими войсками идет зачистка точечных очагов сопротивления.

До этого Кимаковский заявлял о продвижении российских подразделений в центр Торецка. По его словам, военные Российской армии также охватывают город с севера, вдоль железной дороги.

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      Илья Таксюр
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