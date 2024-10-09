Стало известно об операции российских войск по захвату группировки ВСУ в Торецке

Кимаковский: российские войска проводят охват группировки ВСУ в Торецке

Российские войска проводят охват группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке с северной стороны. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Идет охват Торецка с севера вдоль железной дороги», — сказал он.

Кимаковский добавил, что внутри города идут штурмовые действия.

Ранее стало известно об оттягивании украинских войск к западной окраине Торецка. Также сообщалось, что в центральной части города российскими войсками идет зачистка точечных очагов сопротивления.

До этого Кимаковский заявлял о продвижении российских подразделений в центр Торецка. По его словам, военные Российской армии также охватывают город с севера, вдоль железной дороги.