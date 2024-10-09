Россияне стали больше интересоваться поездками на одном поезде

Туристический поезд «Сочи» побил рекорд 2023 года

Туристический поезд, который ходит по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, побил рекорд прошлого года. В этом сезоне на нем проехало более 50 тысяч человек, что на треть больше, чем в 2023-м. Об этом сообщает Sochi.news.

Поезд оформлен в стиле 1970-1980-х годов, в нем также оборудованы атмосферные локации для съемок. При этом в вагонах есть все для комфортного путешествия, а в вагоне-ресторане представлены блюда абхазской кухни и гастрономические сувениры.

Туристический поезд возобновит движение по маршруту в новогодние праздники.

Ранее главным курортом для отдыха россиян, у которых есть дети, учащиеся в школе, назвали город Сочи. Так, по данным аналитиков, в октябре россияне с детьми летят в Сочи в среднем на шесть дней, а перелет обычно обходится в районе 24 тысяч рублей с обратным билетом.

