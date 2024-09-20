Назван главный курорт для отдыха россиян с детьми в октябре

Большинство россиян выбирают для отдыха с детьми в октябре город Сочи

Главным курортом для отдыха россиян, у которых есть дети, учащиеся в школе, назван город Сочи. Список самых популярных направлений для отдыха семьей в середине октября предоставили эксперты сервиса «Яндекс Путешествия», результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, по данным аналитиков, в октябре россияне с детьми летят в Сочи в среднем на шесть дней, а перелет обычно обходится в районе 24 тысяч рублей с обратным билетом.

На втором месте по популярности для отдыха во время каникул оказался Калининград, куда туристы в основном летят на пять дней и платят за перелет около 10 тысяч рублей. Затем следует Москва и Санкт-Петербург, где в октябре семьи в среднем проводят четыре и пять дней соответственно.

Также в список популярных направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах у россиян вошли Казань, Владикавказ, Махачкала, Астрахань, Мурманск и Минеральные Воды.

Ранее россиянам назвали регионы страны с самыми лучшими санаториями. Среди них оказались Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. Также в список вошли Сибирский федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Уральский федеральный округ.