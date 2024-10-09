Успенская отменила концерты после скандала с пропажей дочери

Любовь Успенская отменила октябрьские концерты после скандала с пропажей дочери

Певица Любовь Успенская отменила свои октябрьские концерты из-за отсутствия спроса после скандала с пропажей ее дочери Татьяны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что концерты певицы в Орехово-Зуево, Коломне, Сергиевом Посаде, Ярославле и Москве перенесены на следующий год. Остальные концерты, запланированные на 2024 год, пройдут по расписанию.

Концертные залы также подтвердили информацию об отмене выступлений звезды шансона. На одной из площадок причиной отмены концерта Успенской назвали малое количество проданных билетов.

Ранее стало известно, что Успенская заявила о пропаже своей дочери Татьяны, но позже девушка нашлась.