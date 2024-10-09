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17:08, 9 октября 2024Россия

В Госдуме фразой «ни один ребенок не ушел» сообщили о прекращении усыновлений иностранцами

Депутат Кузнецова: за год ни один ребенок из детдома не ушел в семью за рубежом

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

За 2024 год ни один ребенок из российского детдома «не ушел в семью за рубежом». Такой фразой о прекращении усыновлений российских детей иностранцами сообщила депутат Госдумы Анна Кузнецова, ее слова приводит Telegram-канал «Дума ТВ».

Кузнецова добавила, что за 2023 год за рубеж было усыновлено всего шесть российских детей.

«О наших детях мы позаботимся сами. Сегодня видим, как растет число наших граждан, которые хотят взять приемного ребенка в семью. Нам также необходимо усиливать работу с кровной семьей», — заявила парламентарий.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении одобрила запрет усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола. В законопроекте уточняется, что из России нельзя будет усыновить ребенка, если потенциальные опекуны являются гражданами стран, где с помощью лекарственных препаратов у человека могут сформироваться первичные и вторичные половые признаки другого пола.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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