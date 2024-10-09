В Госдуме поговоркой ответили на данные о тайных переговорах по Украине

Депутат ГД Ивлев о данных о тайных переговорах по Украине: цели СВО неизменны

Депутат Госдумы Леонид Ивлев поговоркой прокомментировал данные, согласно которым на Украине якобы проходят тайные переговоры по урегулированию конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий так отреагировал на публикацию газеты Financial Times. В ней утверждается, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией. В Киеве, как сообщается, постепенно отказываются от идеи требовать вывода российских войск с новых территорий и ведут закрытые переговоры о сдаче Москве части земель. На смену позиции влияют факт скорых президентских выборов в США, а также ухудшение положения Вооруженных сил Украины.

«Есть русская поговорка о том, что каждый суслик в поле — агроном. Так и киевские чиновники, боясь за свои насиженные места, что угодно сливают западным СМИ, но это полная бессмыслица», — прокомментировал публикацию Ивлев.

Депутат напомнил, что цели СВО не менялись и будут достигнуты. Россия, как отметил он, это неоднократно подчеркивала. В связи с этим Киеву пора продумывать вопросы своей капитуляции, уверен парламентарий.

Депутат Госдумы Леонид Барбашов ранее назвал публикацию британской деловой газеты слухами. В свою очередь, первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков сообщал, что данные о тайных российско-украинских переговорах не соответствуют действительности и не имеют предмета для обсуждения.