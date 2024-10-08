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15:05, 8 октября 2024Россия

В Госдуме ответили на данные о тайных переговорах по Украине

Депутат Бабашов счел слухами данные о тайных переговорах по Украине

Фото: Stringer / Reuters

Сообщения о якобы ведущихся тайных переговорах по урегулированию конфликта на Украине — слухи, заявил депутат Госдумы Леонид Бабашов. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий ответил на публикацию газеты Financial Times. В ней утверждается, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией. В Киеве, как сообщается, постепенно отказываются от идеи требовать вывода российских войск с новых территорий и ведут закрытые переговоры о сдаче Москве части земель. На смену позиции влияет факт скорых президентских выборов в США, а также ухудшение положения Вооруженных сил Украины.

«Я думаю, что подобные новости о тайных переговорах Украины и США о сдаче нам территорий просто слухи или даже проявления когнитивной войны», — сказал парламентарий. По его мнению, даже если бы эти переговоры реально велись, они были бы невыгодны для Москвы.

Публикацию газеты прокомментировала и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что западные политики боятся признать необходимость переговоров между Москвой и Киевом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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