В офисах ФНС в ЯНАО прошли обыски

Обыски в офисах ФНС в ЯНАО могут быть связаны с коррупционными преступлениями

В офисах управления Федеральной налоговой службы (ФНС) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прошли обыски. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, выемка документов с участием ямальских следователей прошла в Салехарде и Новом Уренгое. Она может быть связана с коррупционными преступлениями местного руководства.

Подробности о выявленных правонарушениях пока не раскрываются.

Ранее сотрудники силовых структур задержали начальника управления ФНС России по ЯНАО Яну Калюжину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, чиновница получила взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne, стоимость которого оценивается более чем в десять миллионов рублей.

