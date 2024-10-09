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15:00, 9 октября 2024Силовые структуры

В офисах ФНС в ЯНАО прошли обыски

Обыски в офисах ФНС в ЯНАО могут быть связаны с коррупционными преступлениями

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В офисах управления Федеральной налоговой службы (ФНС) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прошли обыски. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, выемка документов с участием ямальских следователей прошла в Салехарде и Новом Уренгое. Она может быть связана с коррупционными преступлениями местного руководства.

Подробности о выявленных правонарушениях пока не раскрываются.

Ранее сотрудники силовых структур задержали начальника управления ФНС России по ЯНАО Яну Калюжину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, чиновница получила взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne, стоимость которого оценивается более чем в десять миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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