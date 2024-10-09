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15:59, 9 октября 2024Россия

В России подготовили законопроект об аресте имущества покинувших страну граждан

В Татарстане написали законопроект об аресте имущества уехавших граждан РФ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Татарстане написали законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан. Скоро документ направят в Госдуму, сообщает «Татар-Информ».

По словам главы комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александра Чубарова, проект закона направлен на установление возможности привлечь к административной ответственности покинувших страну россиян.

Политик пояснил, что сейчас лица, озвучивающие антигосударственную позицию, нередко избегают фактической ответственности за свои действия. В этой связи документ предполагает наложение ареста на имущество таких граждан, отметил он.

Ранее в правительстве России одобрили предлагаемые изменения, добавил Чубаров.

Ранее уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова сообщила, что она может лишиться вида на жительство в Латвии. Продлить пребывание артистки в балтийском государстве, по ее признанию, больше не может ни земля, ни дом. «Все это больше не работает! Все это аннулировали», — пояснила Хаматова и добавила, что в этом случае ей придется искать другую страну для проживания.

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      Алан Босиков
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