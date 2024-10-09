Власти поддержат пострадавших при предотвращении теракта полицейских

Губернатор Анохин: предотвратившим теракт полицейским власти окажут поддержку

Правительство Смоленской области окажет максимальное содействие полицейским, пострадавшим при предотвращении теракта в здании управления МВД по Смоленской области, заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Правительство региона окажет максимальное содействие для скорейшего и полного выздоровления пострадавших полицейских», — написал Анохин.

Глава региона поблагодарил полицейских «за мужественные и профессиональные действия по задержанию террориста». Он назвал сотрудников полиции настоящими героями.

Анохин напомнил, что 9 октября в Смоленске была предотвращена попытка совершения теракта в здании управления МВД по региону. Преступника остановили дежурные полицейские, двое из которых получили ранения. Злоумышленник при задержании также был ранен. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь, их жизни вне опасности, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что задержанный 30-летний мужчина пытался пронести бомбу в здание управления МВД. Пострадавшие при его задержании полицейские получили контузию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.