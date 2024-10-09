Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 9 октября 2024Россия

Власти поддержат пострадавших при предотвращении теракта полицейских

Губернатор Анохин: предотвратившим теракт полицейским власти окажут поддержку

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Правительство Смоленской области окажет максимальное содействие полицейским, пострадавшим при предотвращении теракта в здании управления МВД по Смоленской области, заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Правительство региона окажет максимальное содействие для скорейшего и полного выздоровления пострадавших полицейских», — написал Анохин.

Глава региона поблагодарил полицейских «за мужественные и профессиональные действия по задержанию террориста». Он назвал сотрудников полиции настоящими героями.

Анохин напомнил, что 9 октября в Смоленске была предотвращена попытка совершения теракта в здании управления МВД по региону. Преступника остановили дежурные полицейские, двое из которых получили ранения. Злоумышленник при задержании также был ранен. Всем пострадавшим врачи оказывают помощь, их жизни вне опасности, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что задержанный 30-летний мужчина пытался пронести бомбу в здание управления МВД. Пострадавшие при его задержании полицейские получили контузию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году. Что изменится и сколько теперь будет стоить свет?

      Имущество релокантов захотели арестовывать

      Командир «Ахмата» встретился с лидерами «Русской общины» после конфликта и сделал выводы

      Россиянам предрекли двукратное подорожание мандаринов

      Модель Playboy взяла в самолет «вонючий обед» и разозлила попутчиков

      Россиянина оставили под стражей по обвинению ФСБ в сотрудничестве с Украиной

      В российском регионе нашли девушку без признаков жизни

      Варламов побывал в известном городе США и рассказал о низком уровне безопасности

      На Украине нашли бросившего в вагон метро похожий на мину предмет

      Появились подробности о расправившейся над двумя сестрами школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше