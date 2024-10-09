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18:42, 9 октября 2024Экономика

Россиянки обманом лишили больную пенсионерку квартиры и двух дачных участков

Вологжанки обманом отняли у больной пенсионерки квартиру и два участка

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Вологде больную пенсионерку обманом лишили квартиры и двух дачных участков. Подробности случившегося приводит пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Мошенническую схему провернули три местные жительницы. Об имуществе пожилой женщины они узнали через сотрудницу почты. Наладив контакт с пенсионеркой и заслужив ее доверие, аферистки убедили ее продать жилплощадь, причем по заведомо заниженной цене. По причине психического заболевания горожанка не могла оценить последствия своих действий и согласилась на сделку. Квартиру оценили в 1,6 миллиона рублей, но этих денег пенсионерка так и не получила. После этого злоумышленницы решили получить в собственность чужие земельные участки. Вологжанка не усомнилась в добрых намерениях новых знакомых.

Узнав о продаже квартиры и земли, родственница пенсионерки обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сделки удалось признать недействительными, недвижимость вернулась законной владелице. Подозреваемых уже задержали и заключили под стражу. На их имущество наложен арест на сумму 24 миллиона рублей.

Ранее на рекламу о непыльном заработке купилась жительница другого российского региона — Якутии. Поверив в скорое обогащение, уборщица из поселка Хандыга продала квартиру. Причем в поисках покупателя женщина сама похитила два миллиона рублей.

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      Виктория Клабукова
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