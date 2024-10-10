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10:24, 10 октября 2024Ценности

Дочь Сильвестра Сталлоне снялась без штанов для журнала

Фото: face to face / Globallookpress.com

Американская актриса, модель и блогерша Систин Роуз Сталлоне снялась без штанов для журнала Story + Rain. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

26-летняя манекенщица предстала перед камерой на пешеходном переходе. Она позировала в черных трусах с заниженной талией бренда Calzedonia и надетой на голое тело кожаной куртке Khaite фасона оверсайз.

Также наследница артиста надела сапоги ниже колена марки Acne Studios и примерила солнцезащитные очки в спортивном стиле с синими линзами. Отмечается, что автором данных кадров выступил фотограф родом с Филиппин Дин Исидро.

В сентябре внешность 78-летнего Сильвестра Сталлоне на новых фото папарацци удивила фанатов.

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      Карина Черных
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