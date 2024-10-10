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00:36, 10 октября 2024Мир

Евросоюз согласовал выдачу кредита Киеву под российские активы

Евросоюз выдаст Киеву кредит на 35 миллиардов евро под российские активы

Фото: Pixabay

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду предварительно согласовали механизм выдачи кредита Киеву на 35 миллиардов евро. Об этом говорится в сообщении венгерского председательства в ЕС, передает РИА Новости.

«Сегодня постпреды согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов, касающихся использования доходов от российских активов для обслуживания и выплаты кредитов», — отмечается в сообщении.

Ранее ЕС предложил своим государствам-членам два варианта заморозки активов Центробанка России на более длительный период времени. Первый сценарий предполагает бессрочную заморозку активов, которую будут пересматривать. Второй предусматривает продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не в полгода, как это происходит сейчас.

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      Марина Совина
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