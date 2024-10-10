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11:00, 10 октября 2024Спорт

Футболиста сборной Греции нашли мертвым в бассейне

Футболиста сборной Греции Джорджа Болдока нашли мертвым в бассейне

Фото: Conor Molloy / IMAGO / News Images / Globallookpress.com

Защитник сборной Греции и «Панатинаикоса» Джордж Болдок умер в 31 год. Об этом сообщает Sport 24.

По информации источника, футболиста обнаружили мертвым 9 октября в бассейне его дома. Издание News 24/7 отмечает, что сотрудники правоохранительных органов инициировали дело по факту случившегося. Предварительно установлено, что в его смерти не найдено преступной деятельности.

Болдок перешел в «Панатинаикос» летом 2024 года. Он известен по выступлениям за английский «Шеффилд Юнайтед», в составе которого он провел 219 матчей и забил шесть мячей. За сборную Греции он сыграл в 12 встречах.

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      Анастасия Борисова
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