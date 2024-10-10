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15:13, 10 октября 2024Моя страна

Гигантский арбуз удивил россиян

Россиянин вырастил гигантский арбуз весом 93 килограмма

Фото: Roman Kraft / Unsplash

Житель Калининского округа Тверской области Игорь Малышев вырастил гигантский арбуз весом 93 килограмма. Об этом сообщает «Топ Тверь».

Арбуз-богатырь в обхвате 212 и 170 сантиметров был представлен на десятом гастрономическом фестивале «Ивановский капустник» на площадке «Огород гигантов». По итогам конкурса он занял первое место.

Ранее сообщалось, что российские грибники нашли в лесу пятикилограммовый гриб. Семья из Бердска обнаружила гигантский гриб из рода шампиньоновых. Жители предположили, что, скорее всего, это съедобный головач гигантский, вес которого обычно достигает трех-четырех килограммов, а рекордсмен и вовсе весил около 70 килограммов.

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      Варвара Кошечкина
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