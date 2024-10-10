Любящий обниматься эму сбежал из заповедника и захлебнулся

В Великобритании в реке нашли останки сбежавшего из заповедника страуса эму

В Великобритании останки эму из заповедника города Малмсбери нашли через неделю после его исчезновения. Об этом сообщает BBC News.

Любящий обниматься страус эму по кличке Эрвин сбежал 30 сентября. На его поиски отправились сотрудники заповедника и волонтеры. Они изучали близлежащие реки на лодках с веслами, кто-то заходил в воду в сапогах. Так им и удалось наткнуться на тушку Ирвина.

Предполагается, что пропавший эму играл рядом с рекой с другими птицами, когда поскользнулся и упал. Хотя эму и считаются хорошими пловцами, эксперты считают, что Ирвин едва ли смог бы выплыть ночью из бурного потока реки, уровень воды в которой резко поднялся из-за ливней. По этой причине он и захлебнулся.

Сотрудники заповедника описали Ирвина как веселого и дерзкого эму. Они вспомнили, что ему нравилось пугать молодых птиц и принимать летом холодный душ.

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