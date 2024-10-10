Захарова поздравила «Ленту.ру» с 25-летием

Захарова: МИД ценит работу с «Лентой.ру» и поздравляет ее с 25-летним юбилеем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от лица Департамента информации и печати поздравила «Ленту.ру» с 25-летием. Соответствующее письмо, адресованное главному редактору издания Владимиру Тодорову, поступило в распоряжение редакции.

«Следование передовым трендам в подаче новостей и доступности контента привлекает самый широкий круг читателей и обеспечивает высокую цитируемость. "Лента.ру" неоднократно получала заслуженное признание в медиа-сообществе, а работа уникальной команды профессионалов под Вашим руководством позволяет осваивать новые рубежи», — говорится в тексте письма.

Дипломат отметила, что Министерство иностранных дел ценит взаимодействие с изданием и надеется на дальнейшее продуктивное сотрудничество. «Желаем Вам и всему коллективу "Ленты.ру" здоровья, благополучия и творческих успехов. С уважением, Мария Захарова», — резюмировала официальный представитель дипломатического ведомства.

«Лента.ру» была основана в 1999-м году, и за 25 лет существования издания не раз была признана наиболее часто цитируемым источником новостей в социальных сетях и русскоязычных блогах. По сей день сайт издания ежемесячно читают более 30 миллионов пользователей.

