Матвиенко обсудила с президентом Таджикистана вопросы трудовой миграции

Матвиенко обсудила с президентом Таджикистана Рахмоном вопросы трудовой миграции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Душанбе обсудила с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы трудовой миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсуждали, в том числе, острые вопросы — вопросы трудовой миграции, безусловно. Но они обсуждались в таком конструктивном, цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа», — рассказала сенатор.

Матвиенко добавила, что внешним силам не удастся вбить клин между Россией и Таджикистаном.

Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в республике обеспокоены ситуацией с мигрантами в России. Беспокойство вызывает частое проведение мероприятий, связанных с упорядочением миграции, уточнил он.