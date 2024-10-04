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17:16, 4 октября 2024Бывший СССР

В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

Премьер Расулзода: Таджикистан обеспокоен ситуацией с мигрантами в России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Таджикистане обеспокоены ситуацией с мигрантами в России. Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, пишет ТАСС.

По словам политика, в правительстве Таджикистана обеспокоены частым проведением мероприятий, связанных с упорядочением миграции. Расулзода добавил, что у него имеются сведения о постоянных задержаниях на несколько суток граждан Таджикистана при их въезде в Россию.

Ранее на той же встрече Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции.

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      Сергей Болиев
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