В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

Премьер Расулзода: Таджикистан обеспокоен ситуацией с мигрантами в России

В Таджикистане обеспокоены ситуацией с мигрантами в России. Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, пишет ТАСС.

По словам политика, в правительстве Таджикистана обеспокоены частым проведением мероприятий, связанных с упорядочением миграции. Расулзода добавил, что у него имеются сведения о постоянных задержаниях на несколько суток граждан Таджикистана при их въезде в Россию.

Ранее на той же встрече Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции.