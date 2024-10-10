На Западе назвали условие эскалации со стороны НАТО в конфликте на Украине

Профессор университета Хельсинки Малинен: НАТО может пойти на эскалацию

НАТО может пойти на большую эскалацию украинского конфликта в случае, если Российская армия будет наносить тяжелые поражения Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в соцсети Х сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Самый большой риск и страх заключается в том, что НАТО воспримет свое надвигающееся поражение на Украине как экзистенциальную угрозу», — написал финский эксперт.

По его словам, крах ВСУ на фронте может означать для НАТО угрозу распада блока. «Альянс, чтобы этого не допустить, может прибегнуть к большой эскалации», — резюмировал Малинен.

Ранее в НАТО анонсировали учения военной авиации по отработке применения тактического ядерного оружия Steadfast Noon («Стойкий полдень»), которые пройдут в октябре.