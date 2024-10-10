Находящихся в США россиян предупредили об угрожающей опасности

Посольство РФ в США призвало россиян к осторожности из-за урагана «Милтон»

Находящихся в США россиян призвали соблюдать осторожность из-за обрушившегося на страну тропического урагана «Милтон». Об угрожающей соотечественникам опасности сообщило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале.

В диппредставительстве предупредили, что к юго-восточному побережью Соединенных Штатов приближается разрушительная стихия, которая обрушится на центральную часть Флориды в ночь на 10 октября.

Дипломаты указали, что ураган затронет города Тампа, Орландо, Сент-Питерсберг и Кейп Корал. Уровень воды в прибрежных районах может превысить 1,5–2 метра, а порывы ветра будут достигать 200 километров в час.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить Флориду, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей», — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что циклон «Милтон» рискует обернуться катастрофой для США. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам эксперта, ураган может оказаться более разрушительным, чем его предшественники.