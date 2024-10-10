Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:43, 10 октября 2024Путешествия

Находящихся в США россиян предупредили об угрожающей опасности

Посольство РФ в США призвало россиян к осторожности из-за урагана «Милтон»

Фото: Marco Bello / Reuters

Находящихся в США россиян призвали соблюдать осторожность из-за обрушившегося на страну тропического урагана «Милтон». Об угрожающей соотечественникам опасности сообщило посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале.

В диппредставительстве предупредили, что к юго-восточному побережью Соединенных Штатов приближается разрушительная стихия, которая обрушится на центральную часть Флориды в ночь на 10 октября.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф. В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф.В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
17 октября 2022

Дипломаты указали, что ураган затронет города Тампа, Орландо, Сент-Питерсберг и Кейп Корал. Уровень воды в прибрежных районах может превысить 1,5–2 метра, а порывы ветра будут достигать 200 километров в час.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, находящимся в США, а также планирующим в ближайшее время посетить Флориду, проявлять максимальную осторожность и неукоснительно следовать рекомендациям местных властей», — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что циклон «Милтон» рискует обернуться катастрофой для США. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам эксперта, ураган может оказаться более разрушительным, чем его предшественники.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Зеленский хочет прекращения огня и готов на уступки. Согласится ли он отказаться от территорий?

      У Пугачевой нашли редкие картины современников Да Винчи и Рембрандта

      Гитаристка Måneskin снялась без трусов для журнала

      В регионе России показали «многонациональный» логотип с православным храмом без крестов

      Находящихся в США россиян предупредили об угрожающей опасности

      В Грузии заявили об отсутствии у оппозиции ресурсов для развития революционных сценариев

      Следователи провели обыски в российском хостеле по делу об экстремизме

      Пользователей Android атаковали через уязвимость в процессоре

      Муравьи раскромсали палатку и запустили внутрь тарантула

      Дерипаска словами «будет хуже» прокомментировал будущее крупнейшей экономики Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше