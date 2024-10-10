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02:00, 10 октября 2024Забота о себе

Не занимающаяся сексом с мужем женщина нашла неожиданное объяснение его холодности

Фото: Shutterstock / Fotodom

К коучу по отношениям Ричу Юзвяку обратилась женщина средних лет, которая перестала заниматься сексом с мужем из-за того, что она не согласилась разделить его эротическую фантазию. Ее письмо и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма сообщила, что в последний раз интимная близость с супругом у нее была четыре года назад. Нежелание заниматься сексом мужчина объясняет проблемами с эрекцией. Однако женщина уверена, что это лишь отговорка, так как он мастурбирует под видеоролики для взрослых. «Недавно я узнала, что мой муж смотрит порно с анальным сексом. (…) Мы им не занимаемся. Однажды он спросил, не попробовать ли нам анальный секс, но я очень старомодна», — рассказала она. Женщина добавила, что после ее отказа их интимная жизнь постепенно сошла на нет, при этом обсудить эту проблему с супругом она пока не решается.

В ответ Юзвяк обратил внимание на то, что, если человек может достичь эрекции при мастурбации, это не значит, что у него нет проблем с потенцией: иногда осложнить партнерский секс могут психологические факторы. Во время акта самоудовлетворения эрекция может быть сильной, а во время полового контакта — недостаточной для проникновения, подчеркнул он.

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Кроме того, эксперт усомнился в предположении автора письма, что отказ ее мужа от секса связан только с повышенным интересом к анальному сексу. По словам Юзвяка, настоящая проблема может заключаться в его обиде на жену. «Возможен сценарий, при котором он действительно хочет анального секса, вы его отшили, и он потерял интерес к сексу с вами. Но это только один из вариантов, вам потребуется больше информации, чтобы убедиться в этом», — отметил эксперт.

Он посоветовал женщине продолжать задавать супругу вопросы на волнующую ее тему, но делать это без осуждения. «В разговорах с мужем о сексуальной жизни или ее отсутствии в вашем тоне должны звучать любопытство и положительный настрой. Негативные эмоции могут заставить его замкнуться в себе», — объяснил Юзвяк. Если же и в этом случае ничего не получится, стоит обратиться за помощью к семейному психологу или сексологу, подвел итог он.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, потерявшей интерес к 74-летнему мужу после того, как он оказался прикован к постели. По словам автора письма, до того, как ее муж получил инвалидность после операции на сердце, их сексуальная жизнь была насыщенной, а теперь ей приходится менять ему подгузники.

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      Наталья Обрядина
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