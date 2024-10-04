Потерявшей интимный интерес к прикованному к постели 74-летнему мужу женщине дали совет

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, потерявшей интерес к 74-летнему мужу после того, как он оказался прикован к постели. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, до кого, как ее муж получил инвалидность после операции на сердце, их сексуальная жизнь была насыщенной. «Теперь мне приходится менять ему подгузники. Большую часть времени он просто спит и ест. Я потеряла интерес к сексу с ним, хотя он все еще заинтересован в интиме, и я пытаюсь понять, как с этим справиться», — призналась женщина.

Она добавила, что пытается сохранять физическую близость с мужем и целовать его. При этом автору письма хочется продолжать вести интимную жизнь, однако ее супруг против того, чтобы она завела любовника.

Юзвяк порекомендовал женщине подробнее обсудить с мужем то, какие чувства он будет испытывать, если у нее появится другой мужчина. «Судя по тому, что вы описываете, кажется, что секс с мужем действительно вам не нужен. И все же вы заботитесь о нем и тоже заслуживаете того, чтобы получить свое. Я не призываю вас обманывать, но разве он в конечном итоге не в вашей власти? Не злоупотребляйте своей силой, но и не принимайте ее как должное», — рекомендовал Юзвяк.

«Благородно с вашей стороны остаться с кем-то и позаботиться о нем в его немощи, но это достаточная жертва. Если вы не можете прийти к соглашению с ним, рассмотрите возможность консультации с семейным психологом, возможно, онлайн», — закончил он.

Ранее Юзвяк дал совет женатому мужчине, которого возмутила выходка любовницы в постели — несмотря на договоренность заниматься только анальным и оральным сексом, она склонила его к вагинальному без его ведома. В ответ Юзвяк заверил, что произошедшее — не вина мужчины, хотя специалиста и удивила неспособность автора письма отличить эти виды секса.