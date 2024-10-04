Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 4 октября 2024Забота о себе

Потерявшей интимный интерес к прикованному к постели 74-летнему мужу женщине дали совет

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, потерявшей интерес к 74-летнему мужу после того, как он оказался прикован к постели. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, до кого, как ее муж получил инвалидность после операции на сердце, их сексуальная жизнь была насыщенной. «Теперь мне приходится менять ему подгузники. Большую часть времени он просто спит и ест. Я потеряла интерес к сексу с ним, хотя он все еще заинтересован в интиме, и я пытаюсь понять, как с этим справиться», — призналась женщина.

Она добавила, что пытается сохранять физическую близость с мужем и целовать его. При этом автору письма хочется продолжать вести интимную жизнь, однако ее супруг против того, чтобы она завела любовника.

Юзвяк порекомендовал женщине подробнее обсудить с мужем то, какие чувства он будет испытывать, если у нее появится другой мужчина. «Судя по тому, что вы описываете, кажется, что секс с мужем действительно вам не нужен. И все же вы заботитесь о нем и тоже заслуживаете того, чтобы получить свое. Я не призываю вас обманывать, но разве он в конечном итоге не в вашей власти? Не злоупотребляйте своей силой, но и не принимайте ее как должное», — рекомендовал Юзвяк.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

«Благородно с вашей стороны остаться с кем-то и позаботиться о нем в его немощи, но это достаточная жертва. Если вы не можете прийти к соглашению с ним, рассмотрите возможность консультации с семейным психологом, возможно, онлайн», — закончил он.

Ранее Юзвяк дал совет женатому мужчине, которого возмутила выходка любовницы в постели — несмотря на договоренность заниматься только анальным и оральным сексом, она склонила его к вагинальному без его ведома. В ответ Юзвяк заверил, что произошедшее — не вина мужчины, хотя специалиста и удивила неспособность автора письма отличить эти виды секса.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Видели все». Украинские военные установили камеры в Угледаре и осложнили снабжение российских войск

      Российский губернатор раскрыл подробности пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

      В Госдуме поддержали идею о введении налога на бездетность

      Москвичам рассказали о температурном рекорде

      Крокодил напал на дрессировщика на глазах у десятков зрителей

      Мужчина наткнулся на необычную находку в квартире и получил зловещее предостережение

      Опубликованы кадры мощного пожара на нефтебазе в регионе России

      Найдена причина разных зарплат на одинаковых должностях

      В Госдуме вспомнили Гитлера и обратились к генсеку НАТО

      В США заявили о массовых увольнениях сотрудников Секретной службы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше