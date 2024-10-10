В США предъявили обвинения «сообщникам» экстрадированного Петрова

В США предъявили обвинения двум якобы сообщникам экстрадированного Петрова

США заочно предъявили обвинения якобы двум сообщникам 33-летнего россиянина Артура Петрова, которого ранее экстрадировали в Соединенные Штаты по обвинению в нарушении экспортных ограничений. Об этом сообщила прокуратура южного округа Нью-Йорка, пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, речь идет о Жанне Солдатенковой и Руслане Альметове.

Они обвиняются «в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от американских дистрибьюторов российской компании, которая поставляет продукцию для российских военных».

9 августа задержанного на Кипре Артура Петрова экстрадировали в США. По версии следствия, россиянин участвовал в закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения для Вооруженных сил (ВС) РФ.