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15:45, 10 октября 2024Силовые структуры

Получившую 500 тысяч рублей взятки экс-сотрудницу российской полиции осудили на пять лет

В Воронеже на 5 лет осудили экс-полицейскую, получившую 500 тыс. рублей взятки
СюжетПожары в России

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Воронеже суд приговорил экс-заместителя начальника специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пожаров ГУ МВД России по Воронежской области к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает «RG.RU».

По данным издания, бывшая сотрудница полиции признана виновной. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в 1,5 миллиона рублей и пятилетним запретом выполнять функции представителя власти. Ее наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также женщина лишена специального звания «подполковник юстиции».

Как установил суд, в сентябре 2023 года через посредника обвиняемая получила 500 тысяч рублей от виновника ДТП за отказ в возбуждении в отношении его уголовного дела. Сразу после получения взятки ее задержали сотрудники УФСБ России. Отмечается, что уже на этапе предварительного следствия женщина признала вину и дала подробные показания.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОМВД Басманного района Москвы подполковника полиции Сергея Андреева, обвиняемого в совершении должностного преступления ради помощи жене-адвокату.

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      Анна Габай
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