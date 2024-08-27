Бывшего начальника отдела МВД Москвы обвинили в помощи жене-адвокату

СК завершил следствие по делу экс-главы ОМВД Басманного района Москвы Андреева

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОМВД Басманного района Москвы подполковника полиции Сергея Андреева, обвиняемого в совершении должностного преступления ради помощи жене-адвокату. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-полицейскому вменяется превышение должностных полномочий, разглашение банковской и налоговой тайны. По версии следствия, полицейский вопреки интересам службы оказывал содействие юридическому бюро, в котором трудилась его супруга.

Андреев отрицает свою вину, заявляя, что действовал в рамках закона. Уголовное преследование он связывает с местью нечистоплотных предпринимателей. В настоящее время он знакомится с материалами дела, находясь в СИЗО. Его задержали в аэропорту Пулково Петербурга 30 августа 2023 года.

23 августа сообщалось, что Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам линейного отделения полиции и местному жителю, известному в криминальной среде под прозвищем Батон, которые работали на авторитета Лимона и участвовали в вымогательстве трех миллионов рублей.