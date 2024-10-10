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04:00, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла минусы работы в секс-индустрии

Кадр: Clips Cuts / YouTube

Порнозвезда и модель OnlyFans Райли Рид раскрыла минусы работы в секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, запись доступна на YouTube.

Модель назвала чрезвычайно сложной работу в индустрии контента для взрослых. «Сложные отношения с семьей, трудности в личной жизни, меняется то, как ты себя воспринимаешь, потому что ты постоянно получаешь комментарии о своей внешности в сети — это очень негативно влияет на людей», — перечислила Рид минусы профессии.

Кроме того, по словам порнозвезды, ее коллеги часто сталкиваются с тем, что банки блокируют их счета. Модель рассказала, что банк Wells Fargo ограничил доступ к счетам ее подруги, американской порноактрисы Lena The Plug (настоящее имя — Лена Нерсесян). «А она зарабатывает миллионы долларов», — возмутилась Рид и добавила, что некоторые банки отказываются работать с представителями порноиндустрии.

Ранее Рид рассказала, что семья ее мужа, латвийского каскадера Павла Петкуна, с пониманием относится к ее карьере. По ее словам, позитивное отношение семьи супруга очень ее радует. Она отметила, что семьи ее предыдущих бойфрендов чаще всего резко негативно относились к ней.

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      Олег Давыдов
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