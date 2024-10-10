Противодиверсионные отряды ВМФ получили БПЛА

«Известия»: противодиверсионные отряды ВМФ России получили БПЛА

Специальные отряды противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Военно-морского флота (ВМФ) России получили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщает газета «Известия».

Беспилотники уже используются отрядами для контроля акватории и патрулирования вероятных маршрутов диверсантов, в частности в районе Авачинской бухты.

«В сложившейся военно-политической обстановке нам нужно быть готовыми к любым диверсиям. В том числе и к нестандартным действиям противника», — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В октябре 2021 года издание, ссылаясь на источники в Минобороны России, рассказало, что военно-морская база Вилючинск на Камчатке будет расширена и сделана практически неуязвимой для противника. Тогда же газета сообщила о планируемом усилении ПДСС.