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14:51, 10 октября 2024Наука и техника

Противодиверсионные отряды ВМФ получили БПЛА

«Известия»: противодиверсионные отряды ВМФ России получили БПЛА

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Специальные отряды противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Военно-морского флота (ВМФ) России получили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщает газета «Известия».

Беспилотники уже используются отрядами для контроля акватории и патрулирования вероятных маршрутов диверсантов, в частности в районе Авачинской бухты.

«В сложившейся военно-политической обстановке нам нужно быть готовыми к любым диверсиям. В том числе и к нестандартным действиям противника», — заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В октябре 2021 года издание, ссылаясь на источники в Минобороны России, рассказало, что военно-морская база Вилючинск на Камчатке будет расширена и сделана практически неуязвимой для противника. Тогда же газета сообщила о планируемом усилении ПДСС.

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      Иван Потапов
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