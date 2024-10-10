Работавший в ночном клубе российского города бордель попал на видео

В Перми полицейские обнаружили бордель с 4 массажистками-проститутками

В Перми полицейские обнаружили в ночном клубе бордель с четырьмя массажистками-проститутками. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе МВД России.

На кадрах видно, как силовики проникают в помещение ночного клуба, на который ранее жаловались местные жители. Внутри они обнаружили подпольный бордель с проститутками, работавший под прикрытием массажного салона. Также было обнаружено большое количество алкоголя без лицензии. Работало заведение без оформления каких-либо правоустанавливающих документов и юридических лиц. В ходе рейда было изъято более 80 литров спиртосодержащей продукции.

На четырех задержанных женщин составлены административные протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ. В отношении организаторов притона решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские устроили облаву в борделе из-за фиктивного убийства.