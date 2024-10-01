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20:15, 1 октября 2024Силовые структуры

Полицейские устроили облаву в борделе из-за фиктивного убийства

В Петербурге полиция приехала на вызов об убийстве и обнаружила бордель

Фото: PxHere

В Санкт-Петербурге полицейские приехали на вызов об убийстве, а попали в бордель. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, местный житель вызвал полицейских, пытаясь избавиться от притона в своем доме. Он заявил, что одна из постоялиц данной квартиры ударила клиента ножом. Прибывшие по вызову правоохранители не нашли признаков совершенного преступления, но обнаружили квартиру с десятью девушками в возрасте от 18 до 32 лет. Одна из присутствовавших там заявила, что они собрались, чтобы отметить девичник.

Одной из девушек выписали административный штраф за хулиганство. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось о раскрытии сети борделей в Тульской области.

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      Артем Соколов
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