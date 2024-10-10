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14:34, 10 октября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 10 октября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 10 октября, в южных и восточных районах полуострова ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

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Сотрудники ведомства напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

Также возможны подтопления территорий, увеличение числа ДТП и затруднение движения транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Ранее российским туристам стал доступен отдых в Сочи в октябре со скидками до 50 процентов. Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что, если летом бронирование номера в отеле на главном отечественном курорте богачей обходится в 20–30 тысяч рублей, то в октябре этот же номер можно снять всего за 7-10 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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