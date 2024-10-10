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13:31, 10 октября 2024Россия

Российская школьница заболела рожей из-за новых кроссовок

Школьница из Мытищ натерла мозоль новыми кроссовками и заболела рожей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Натертая новыми кроссовками мозоль обернулась для 15-летней школьницы из Мытищ страшным заболеванием — рожей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям канала, школьница ходила в новых кроссовках, натерла ногу, но мозоль не трогала. Однако в какой-то момент девочка заметила, что нога сильно покраснела и распухла. У ребенка поднялась температура, ее начало знобить и тошнить. На четвертые сутки родители показали девочку врачам Мытищинской больницы.

Медики осмотрели ребенка и диагностировали рожу — острое инфекционное и нередко рецидивирующее заболевание. Болезнь опасна тем, что на ее фоне могут начаться осложнения, например, нарушиться циркуляция лимфы и тканевой жидкости в организме.

Врачи заключили, что рожу спровоцировала та самая мозоль от новой обуви. Они оперативно провели дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Медики назвали этот случай редким для подростков, чаще он встречается у пожилых людей. Сейчас девочка уже чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.

Ранее сообщалось, как в Бурятии женщина не ела два месяца из-за редкой болезни.

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      Варвара Кошечкина
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