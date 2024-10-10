Российский боец на «Ниве» сумел спастись от дрона в Курской области и попал на видео

В Курской области российский боец спасся от украинского дрона и попал на видео

В Курской области российский боец спасся от украинского дрона и попал на видео. Сделанную очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Народный фронт | Забайкальский край».

На кадрах виден автомобиль «Нива» с нанесенными на него тактическими знаками, прямо за ней летит беспилотник — предположительно, FPV-дрон. После поворота машина начинает набирать скорость, а преследующий ее беспилотник пикирует вниз и взрывается, не достигнув цели.

Скорость имеет решающее значение в подобных ситуациях, отметил автор канала. В этой связи в зоне боевых действий критически необходимы легкие быстроходные машины, отметил он.

Ранее российский боец головой сбил украинский беспилотник и остался живым. На кадрах солдат бросается на летящий к нему дрон, после чего раздается взрыв. Затем боец уходит в лесопосадку без видимых повреждений.