Российский военный заявил, что бойцы ВСУ врут о насильной отправке на фронт

Российский военнослужащий с позывным Терминатор уличил по лжи пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые уверяют, что были направлены на фронт насильно и не хотели воевать, сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе проверки документов и общения с личным составом противника вскрылось вранье пленных — они утверждают, что их «загнали воевать военкоматы», а по факту оказывается, что пленные были не из числа мобилизованных, а служили по контракту.

«Один заявил: "Ребят, я вообще не стрелял". Я разобрал автомат, увидел, что он действительно чистый. Но потом, прикинув по количеству магазинов одного бойца, ты понимаешь, что не могут три человека с 12 магазинами вести бой три часа», — заявил российский военный, уточнив, что пока три бойца ВСУ отстреливались, четвертый заряжал им новые магазины.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что у российской армии достаточно «сил, средств и ресурсов», чтобы не пустить украинских солдат в Белгородскую область. Военные намерены «оправдать доверие руководства страны и населения нашего государства», подчеркнул он.