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01:02, 10 октября 2024Россия

Алаудинов пообещал не дать ВСУ зайти на территорию Белгородской области

Аладуинов: у РФ достаточно ресурсов, чтобы не пустить ВСУ в Белгородскую область
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У российской армии достаточно «сил, средств и ресурсов», чтобы не пустить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Белгородскую область, заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он пообещал, что украинским военным не дадут зайти на территорию российского региона. Военные намерены «оправдать доверие руководства страны и населения нашего государства», подчеркнул командир спецназа.

Алаудинов добавил, что подразделения «Ахмат» взяли на себя «самые тяжелые, основные участки, где противник мог бы попытаться прорваться».

Командир спецназа также заявил, что российские военные заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области. По его словам, на суджанском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли «серьезный урон». Алаудинов добавил, что отличился полк «Ахмат-Чечня» который взял очень большой опорный пункт и уничтожил около 40 бойцов ВСУ.

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      Сергей Грехов
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