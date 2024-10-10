Сервис Internet Archive подвергся серьезной хакерской атаке

Хакеры могли украсть данные 31 млн пользователей после взлома Internet Archive

Сервис Internet Archive подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в результате атаки хакеры могли украсть данные 31 миллиона пользователей. Отмечалось, что они получили доступ к базе данных несколько дней назад.

Основатель Internet Archive Брюстер Кале подтвердил, что на сервис была совершена DDoS-атака. По его словам, в открытом доступе оказались имена пользователей, пароли и их адреса электронной почты.

Кале основал Internet Archive в 1996 году. Благодаря сервисы пользователи могут получить доступ ко всей информации, когда-либо размещавшейся в интернете.