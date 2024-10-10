Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:26, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Сервис Internet Archive подвергся серьезной хакерской атаке

Хакеры могли украсть данные 31 млн пользователей после взлома Internet Archive

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сервис Internet Archive подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в результате атаки хакеры могли украсть данные 31 миллиона пользователей. Отмечалось, что они получили доступ к базе данных несколько дней назад.

Основатель Internet Archive Брюстер Кале подтвердил, что на сервис была совершена DDoS-атака. По его словам, в открытом доступе оказались имена пользователей, пароли и их адреса электронной почты.

Кале основал Internet Archive в 1996 году. Благодаря сервисы пользователи могут получить доступ ко всей информации, когда-либо размещавшейся в интернете.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине

      iPhone назвали лучшей инвестицией среди смартфонов

      В Кремле оценили масштаб саммита БРИКС в Казани

      Врач назвала снижающий агрессию продукт

      В российском городе два мигранта получили срок за похищение и шантаж геев

      Исполнитель роли Гэндальфа признался в копировании своего образа

      В России связали новую встречу «ядерного клуба» с обновленной ядерной доктриной

      Миллер заявил о «совершенно уникальном» явлении на мировом газовом рынке

      Россиянин вылечил чернозобую гагару

      Сервис Internet Archive подвергся серьезной хакерской атаке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше