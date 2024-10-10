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20:32, 10 октября 2024Силовые структуры

Шестеро россиян обманули три тысячи человек на подставном сайте Bla bla car

На Урале силовики поймали банду за обман 3 тыс. человек на фальшивом Bla bla car

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области силовики задержали банду киберпреступников, работавшую под видом сайта Bla bla car. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального гарнизона МВД.

По данным следствия, шестеро молодых жителей города Лесной в составе организованной группы оказывали псевдоуслуги по перевозке на фальшивом сайте попутчиков Bla bla car. Организатор группы создал автоматизированное бот-приложение в Telegram, предназначенное для создания поддельных ссылок на сайты. Эта схема позволила им получить реквизиты банковских карт граждан и денежные средства.

Еще один участник этой банды размещал объявления на оригинальном портале, а дальше высылал им поддельные ссылки на оплату. Также они регистрировали доменные имена сайтов и проводили через них перевод похищенных средств. Следствие установлено 34 эпизода в этой схеме, а пострадавших оказалось более трех тысяч человек.

Подозреваемые задержаны, двое были арестованы, четверо находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что лишивший жизни клиентку Bla bla car показал место захоронения еще одной россиянки.

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      Артем Соколов
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