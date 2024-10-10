Сотрудник зоопарка стал воровать еду у шимпанзе

Смотрителя зоопарка в Японии арестовали за кражу еды у шимпанзе

В Японии сотрудник зоопарка попался после того, как стал красть еду у шимпанзе. Об этом сообщает Sora News 24.

Странный инцидент произошел в зоопарке Теннодзи в Осаке. В сентябре администрация зоопарка стала замечать, что запасы еды для шимпанзе уменьшаются стремительными темпами, при этом приматов кормили как обычно. Внутреннее расследование показало, что фрукты и овощи для шимпанзе воровал 47-летний смотритель. Администрация зоопарка пожаловалась в полицию, и мужчину арестовали за кражу. Сейчас он находится под стражей.

Неизвестно, что именно заставило сотрудника зоопарка красть еду шимпанзе. Пользователи сети предположили, что причиной могли стать низкие зарплаты в зоопарке и высокая инфляция в стране. Однако другие пришли к выводу, что в этом случае в расследование не стали бы вмешивать полицию и просто уволили бы сотрудника.

Ранее сообщалось, что в России карлик украл из зоопарков трех кенгурят. Двух их них удалось спасти, сейчас с ними работают зоопсихологи.