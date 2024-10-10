Туристы решили сфотографироваться с диким животным и разгневали пользователей сети

Туристы в парке в Колорадо решили сфотографироваться с диким лосем и разгневали пользователей сети. Видеоролик инцидента опубликовал пользователь с ником @aaron_wco в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Уточняется, что инцидент произошел в Эстес-парке. На записи туристы позируют для фотографии, сидя на скамейке всего в нескольких метрах от животного. Когда недружелюбно настроенный лось подходит к ним ближе, отдыхающие умиляются, а фотограф советует им отойти дальше. Несмотря на это, туристы остаются рядом.

В комментариях юзеры обратили внимание, что к животным в этом парке нельзя приближаться, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать им. «Я не понимаю, как можно смотреть на огромное животное с рогами на голове, и не отойти?», «Надоело, что люди приходят и издеваются над дикой природой», — писали юзеры.