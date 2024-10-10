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14:23, 10 октября 2024Россия

Участник боев под Авдеевкой неделю пробыл в обледеневшем окопе с перебитыми ногами и выжил

Раненый участник спецоперации неделю провел в обледеневшем окопе и выжил

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Воевавший под Авдеевкой специальной военной операции (СВО) неделю пробыл в обледеневшем окопе и выжил. Об этом сообщает издание Чита.ру в Telegram.

В бою мужчина получил ранение обеих ног. Солдат нашел укрытие, однако не мог самостоятельно отойти к своим. «Сколько раз пытался на ноги встать, на коленки встаю, на ноги не могу встать», — пояснил мужчина.

По мнению бойца, врачи донецкого госпиталя не сделали всего возможного для спасения его ног. Когда у военнослужащего развилась гангрена, ему ампутировали обе голени.

Сейчас мужчина находится дома. «К Новому году, сказали, будет ходить [на протезах]», — поделилась жена солдата.

Ранее другой боец СВО также неделю провел в одиночестве в зоне боевых действий. Все это время он находится под обстрелом украинских беспилотников. В ожидании эвакуации солдат ел листья и пил дождевую воду — это помогло ему выжить.

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      Алан Босиков
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