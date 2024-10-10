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01:39, 10 октября 2024Мир

В Португалии арестовали российского основателя криптобиржи

Минюст США ждет экстрадиции арестованного россиянина Андрюнина из Португалии

Фото: Pixabay

В Португалии арестовали гражданина России и Португалии, основателя биржи Gotbit Алексея Андрюнина якобы за отмывание денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минюста США.

«Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — говорится в заявлении.

Помимо Андрюнина, двум другим россиянам Федору Кедрову и Кави Джалили предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций, которые связаны с криптовалютой.

По данным ведомства, обвинения стали частью расследования против мошенничества на рынке криптовалют.

Ранее американский Минюст сообщил, что задержанного на Кипре 33-летнего россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. По версии следствия, он участвовал в закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения для российской армии.

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      Марина Совина
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