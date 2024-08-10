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05:09, 10 августа 2024Мир

Генконсульство России отреагировало на экстрадицию задержанного на Кипре россиянина

Консул Захаров: генконсульство добивается телефонного разговора с Петровым

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральное консульство России добивается телефонного разговора с Артуром Петровым, задержанным на Кипре и экстрадированным в США. Об этом заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров в беседе с РИА Новости.

«Запрашиваем телефонный контакт, где находится, в каком изоляторе. Прежде всего, телефонный разговор. Параллельно мы консульское посещение запрашиваем», — отреагировал Захаров.

Ранее американский Минюст сообщил, что задержанного на Кипре 33-летнего россиянина Артура Петрова экстрадировали в США. По версии следствия, он участвовал в закупке микроэлектроники, которая позднее передавалась производителю вооружения для российской армии. Таким образом, американские власти заподозрили его в нарушении экспортных ограничений.

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      Евгений Силаев
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