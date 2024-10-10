В Раде заявили о нежелании Байдена заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

Дубинский: Байден не хочет заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале рассказал, что отмена поездки президента США Джо Байдена на встречу контактной группы в Германии связана с его нежеланием заниматься реализацией «плана победы» его украинского коллеги Владимира Зеленского и попыткой переложить ответственность за это на европейские страны.

«Отсутствие Байдена на "встрече четырех" является лучшим доказательством тому, что "план победы" Зеленского воспринят с настолько всеобъемлющим восторгом, что отбирает у всех прочитавших "план" желание видеть Зеленского», — заявил политик, отметив, что это является «очень плохим знаком».

По его словам, таким образом Вашингтон демонстрирует свою позицию, согласно которой Киев должен решать свои проблемы не с США, а с Европой.

Ранее Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». Он подчеркнул, что приглашение в альянс не является членством в организации.