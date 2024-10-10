Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:25, 10 октября 2024Мир

В Раде заявили о нежелании Байдена заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

Дубинский: Байден не хочет заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале рассказал, что отмена поездки президента США Джо Байдена на встречу контактной группы в Германии связана с его нежеланием заниматься реализацией «плана победы» его украинского коллеги Владимира Зеленского и попыткой переложить ответственность за это на европейские страны.

«Отсутствие Байдена на "встрече четырех" является лучшим доказательством тому, что "план победы" Зеленского воспринят с настолько всеобъемлющим восторгом, что отбирает у всех прочитавших "план" желание видеть Зеленского», — заявил политик, отметив, что это является «очень плохим знаком».

По его словам, таким образом Вашингтон демонстрирует свою позицию, согласно которой Киев должен решать свои проблемы не с США, а с Европой.

Ранее Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». Он подчеркнул, что приглашение в альянс не является членством в организации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стивен Сигал посетил пленных членов «Азова» в Донбассе

      Энергетик высказался о готовности Украины к отопительному сезону

      Девушка развелась с мужем и получила неожиданное требование от свекрови

      «Вся страна твоя будет под водой». Жириновский предсказал затопление США из-за урагана в 2003 году

      Минобороны заявило о создании щита от угроз с воздуха в Курской области

      Польша отказалась помогать искать экс-игрока «Что? Где? Когда?» по делу о фейках об армии

      В ЕС заявили об энергетической бедности граждан

      Российская тревел-блогерша описала одну особенность жизни в США фразой «предел наглости»

      В Раде заявили о нежелании Байдена заниматься реализацией «плана победы» Зеленского

      Названа причина признания Понасенкова иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше