В России на угольном предприятии обрушилась порода

В Кемеровской области на предприятии обрушилась порода, есть пострадавшие

В Кемеровской области на угольном предприятии произошло обрушение породы. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Кузбассу в Telegram-канале.

Грунт обвалился в ночь на 10 октября на Моховском разрезе в Беловском муниципальном округе. Тогда специалисты занимались работами по выемке угля открытым способом.

«По предварительным данным, есть пострадавшие. Следователями СК России устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве. Там не уточнили, сколько конкретно человек получили травмы.

8 октября в Нерюнгринском районе Якутии на шахте произошло обрушение породы, из-за чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Авария произошла на шахте «Восточная Денистовская» — порода там обрушилась в очистном забое.