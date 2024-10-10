Верховная Рада исключила защищавшего УПЦ депутата из правоохранительного комитета

Верховная Рада исключила депутата Дмитрука из правоохранительного комитета

Верховная Рада Украины исключила из правоохранительного комитета депутата Артема Дмитрука, защищавшего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и бежавшего из страны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Кроме того, из парламентского антикоррупционного комитета исключили Андрея Одарченко. Ранее он бежал из страны на фоне подозрения в попытке дать взятку экс-главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Решение об исключении депутатов поддержали 245 депутатов Рады. «Теперь они свободные беглецы необремененные лишней комитетской работой», — написал Железняк.

Соответствующее предложение о наказании для бежавших из страны депутатов Ярослав Железняк анонсировал 7 октября. По его словам, на тот момент соответствующее постановление уже было зарегистрировано.