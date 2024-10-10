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12:07, 10 октября 2024Бывший СССР

Верховная Рада исключила защищавшего УПЦ депутата из правоохранительного комитета

Верховная Рада исключила депутата Дмитрука из правоохранительного комитета

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины исключила из правоохранительного комитета депутата Артема Дмитрука, защищавшего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и бежавшего из страны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Кроме того, из парламентского антикоррупционного комитета исключили Андрея Одарченко. Ранее он бежал из страны на фоне подозрения в попытке дать взятку экс-главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Решение об исключении депутатов поддержали 245 депутатов Рады. «Теперь они свободные беглецы необремененные лишней комитетской работой», — написал Железняк.

Соответствующее предложение о наказании для бежавших из страны депутатов Ярослав Железняк анонсировал 7 октября. По его словам, на тот момент соответствующее постановление уже было зарегистрировано.

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      Александр Курбатов
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