На Украине придумали способ наказать уехавших из страны депутатов

В Раде решили исключить уехавших депутатов из состава парламентских комитетов

В Верховной Раде решили принять меры в отношении покинувших страну депутатов. Об этом рассказал парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, их планируют исключить из состава парламентских комитетов. Железняк сообщил, что соответствующее постановление уже зарегистрировано. Он уточнил, что решение Рады коснется депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей страны вернуть уехавших от мобилизации украинцев. По его словам, усилий министерства иностранных дел по возвращению граждан в страну недостаточно.