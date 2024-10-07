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22:13, 7 октября 2024Бывший СССР

На Украине придумали способ наказать уехавших из страны депутатов

В Раде решили исключить уехавших депутатов из состава парламентских комитетов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде решили принять меры в отношении покинувших страну депутатов. Об этом рассказал парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, их планируют исключить из состава парламентских комитетов. Железняк сообщил, что соответствующее постановление уже зарегистрировано. Он уточнил, что решение Рады коснется депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей страны вернуть уехавших от мобилизации украинцев. По его словам, усилий министерства иностранных дел по возвращению граждан в страну недостаточно.

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      Марина Совина
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