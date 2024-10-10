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05:00, 10 октября 2024Забота о себе

Встревоженная желанием мужа заняться сексом с мумией женщина получила совет

Фото: Unsplash

К эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась женщина, встревоженная секс-фантазией мужа. Письмо женщины и совет, который она получила, опубликовало издание The Sun.

29-летня женщина рассказала, что узнала о странном фетише 31-летнего мужа. По ее словам, он мечтает заняться сексом с мумией. «Он пытается меня успокоить, говорит, что не собирается причинять мне боль, но хочет обмотать и обездвижить, чтобы я стала для него идеальной секс-игрушкой», — уточнила она.

Женщина призналась, желания мужа вызывают у нее в ступор. По словам автора письма, жалеет, что не узнала о его пристрастиях до свадьбы. Она поинтересовалась у Сандерс, есть ли способ заставить мужчину изменить сексуальные предпочтения.

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Секс-эксперт ответила, что никто не должен заниматься сексом, если не чувствует себя полностью комфортно. По ее словам, не стоит уступать прихотям мужа только ради его спокойствия и удовлетворения. «Мумификация относится к сфере БДСМ, и для тех, кто ею занимается, привлекательность заключается в исследовании ограничений, доверия и подчинения. Но без полного согласия всех участников акта заниматься этим нельзя», — объяснила секс-эксперт.

Также она рекомендовала женщине откровенно поговорить с мужем о своем дискомфорте и определиться, готова ли она и дальше мириться с его фетишами.

Ранее Сандерс дала совет 25-летней девушке, которая два года не занималась сексом, так как во время интимной близости не может совладать со своим телом. Коуч посоветовала ей начать исследовать свое тело без партнера.

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      Алиса Дмитриева
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